Zar-Donald-Bibi il Giano Trifronte
Nella tradizione romana, Giano bifronte scruta il mondo con due volti identici, implacabili e complementari che rappresentano la medesima divinità. Oggi, assistendo ai cambiamenti a livello. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: donald - bibi
Bibi, il Nobel a Donald teatrino dell’assurdo
Netanyahu da Trump, gli Usa premono per la tregua. Bibi: «Ho candidato Donald al Nobel per la pace». Gaza, uccisi 5 soldati israeliani
Bibi candida Trump al Nobel per la pace. Se l’ha vinto Obama Donald ne merita due
Trump avverte, 'il Qatar è nostro grande alleato. Bibi sia attento' - X Vai su X
BIBI 23 Vai su Facebook
Zar-Donald-Bibi, il Giano Trifronte.
Questa nomina di Donald Trump è surreale: Uno zar per le criptovalute - Il presidente eletto degli Stati uniti ha infatti annunciato che David Sacks sarà lo "zar per ... tech.everyeye.it scrive