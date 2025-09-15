Zangrillo | Le istituzioni siano ecosistema capace di interagire

Lopinionista.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – In “uno scenario complesso, caratterizzato da sfide spesso inedite” oggi è “fondamentale concepire le nostre istituzioni non come compartimenti isolati ma autentici ecosistemi aperti, in grado di interagire”, anche all’esterno gcon “il tessuto sociale, economico, territoriale”, creando un “meltin pot istituzionale”. Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, lo sottolinea cerimonia di apertura del decimo ‘corso-concorso di formazione dirigenziale’ della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Sna. Auspica “un nuovo approccio alla leadership”, non come “esercizio di potere ma come ruolo di responsabilità”, con “capacità di ascolto” e di creare ambienti di lavoro stimolanti”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

zangrillo le istituzioni siano ecosistema capace di interagire

© Lopinionista.it - Zangrillo: “Le istituzioni siano ecosistema capace di interagire”

In questa notizia si parla di: zangrillo - istituzioni

zangrillo istituzioni siano ecosistemaFischi contro Zangrillo, contestato alla Festa dell’Unità: cosa è successo e perché è intervenuta Meloni - Il ministro Zangrillo era stato invitato alla Festa dell'Unità a Torino per discutere di cittadinanza, ma i toni si sono accesi quando l'esponente del ... Come scrive fanpage.it

PA: Zangrillo, istituzioni siano ecosistemi aperti e non isolati - Nel contesto attuale 'attraversato da fattori di instabilita' e di incertezza' a cui si aggiungono 'profonde t ... Si legge su ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Zangrillo Istituzioni Siano Ecosistema