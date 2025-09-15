Zanetti pensa già a Verona Juve | Sarà difficile dominare come abbiamo fatto oggi Dovremo giocare in questo modo con un po’ di rabbia per non aver vinto contro la Cremonese

Zanetti pensa già a Verona Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore in vista del prossimo match di Serie A. Dopo lo 0-0 contro la Cremonese, il tecnico dell’ Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha analizzato la partita ai microfoni di DAZN. Nonostante la prestazione dominante della sua squadra, il pareggio non lo ha lasciato sereno. La sua mentalità è chiara: preferisce vincere. Ma allo stesso tempo, è andato a casa con la consapevolezza di aver visto una squadra con una sua precisa identità, a prescindere dal risultato finale in vista del prossimo match contro la Juve. INFORTUNI – «Gagliardini? Lo giudico per la mezz’ora che ha fatto: ha giganteggiato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

«Sarà difficile dominare come abbiamo fatto oggi. Dovremo giocare in questo modo con un po' di rabbia per non aver vinto contro la Cremonese»