XBOX360 Dai un tocco di dolcezza alla tua Dashboard | Presentiamo Catppuccin per Aurora Xbox 360

Se sei un appassionato di retrogaming o semplicemente ami il tuo fedele Xbox 360, saprai che Aurora è la dashboard indispensabile per personalizzare e gestire la tua collezione di giochi. Ma sapevi che puoi trasformare completamente il suo aspetto con temi eleganti e moderni? Oggi siamo entusiasti di presentarvi Catppuccin for Aurora, un tema soave e raffinato che porta l’estetica pastello tanto amata nella scena customization direttamente sul tuo schermo televisivo. Cos’è Catppuccin?. Per chi non lo conoscesse, Catppuccin è molto più di una semplice palette di colori. È un progetto open-source che offre una palette di bellissimi colori pastello con diverse “varianti” (o flavors ), ognuna con una propria anima: Latte (chiaro e vivace), Frappé (il perfetto equilibrio), Macchiato (caldo e avvolgente) e Mocha (profondo e accogliente). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net