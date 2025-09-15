WWE | Il contratto di Dragon Lee è ancora lontano dalla scadenza
Con l’addio ufficiale di Andrade alla WWE, nei giorni scorsi si sono susseguite diverse voci riguardo la situazione nel backstage e altre possibili partenze. Del resto, è statisticamente improbabile che El Idolo fosse l’unico wrestler scontento della federazione. E in particolare, si è parlato di un possibile addio anche di Dragon Lee, magari in vista di una reunion con i suoi fratelli, Dralístico e Rush, in AEW. Stando alle voci, infatti, sembrava che al giovane luchador rimanessero poco più di tre mesi alla scadenza del contratto. Ma a quanto pare le cose sono leggermente diverse. Ancora un anno, e nessuna voglia di andarsene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: contratto - dragon
PIAZZA MATTEOTTI CAMBIA VOLTO, IL COMUNE HA AFFIDATO I LAVORI DI PANGRAZIO: “RESTITUIAMO ALLA PIAZZA IL RUOLO CENTRALE CHE MERITA” Avezzano. È stato firmato il contratto per l’affidamento dei lavori di restyling e rifunzionalizzazion Vai su Facebook
WWE: Il contratto di Dragon Lee è ancora lontano dalla scadenza; Ultimi aggiornamenti sui futuri piani del 2 volte campione in WWE; Dragon Lee si crede sarà il più pagato di WWE NXT.
Ultimi aggiornamenti sui futuri piani del 2 volte campione in WWE - A Dragon Lee resta ancora quasi un anno di contratto con la WWE, mentre la compagnia ha in serbo piani ambiziosi per lui. Da worldwrestling.it
Dragon Lee avanza in WWE: la Superstar firma un nuovo contratto rifiutando la AEW - Uno dei wrestler che maggiormente si è messo in mostra è Dragon Lee, che ad ottobre 2023 è stato ufficialmente spostato dal roster di NXT a quello di SmackDown, nonostante fosse approdato da veramente ... worldwrestling.it scrive