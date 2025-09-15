WWE | Il contratto di Dragon Lee è ancora lontano dalla scadenza

Con l’addio ufficiale di Andrade alla WWE, nei giorni scorsi si sono susseguite diverse voci riguardo la situazione nel backstage e altre possibili partenze. Del resto, è statisticamente improbabile che El Idolo fosse l’unico wrestler scontento della federazione. E in particolare, si è parlato di un possibile addio anche di Dragon Lee, magari in vista di una reunion con i suoi fratelli, Dralístico e Rush, in AEW. Stando alle voci, infatti, sembrava che al giovane luchador rimanessero poco più di tre mesi alla scadenza del contratto. Ma a quanto pare le cose sono leggermente diverse. Ancora un anno, e nessuna voglia di andarsene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

