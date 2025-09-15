WTA Seul 2025 risultati 15 settembre | agli ottavi Sofia Kenin eliminata Ashlyn Krueger
Si chiude la prima giornata di match dei Korea Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 500: a Seul, in Corea del Sud, in sei superano il primo turno e raggiungono le prime quattro teste di serie, ammesse di diritto ai quarti di finale grazie ad un bye. Non ci sono azzurre in tabellone, né in singolare né in doppio. L’unica testa di serie in campo, la statunitense Sofia Kenin, numero 7 del seeding, rimonta e batte la teutonica Laura Siegemund, sconfitta con lo score di 2-6 6-3 7-5, e negli ottavi affronterà l’ australiana Maya Joint, che elimina la qualificata ceca Linda Fruhvirtova, battuta con il punteggio di 6-4 7-6 (4). 🔗 Leggi su Oasport.it
