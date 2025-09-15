Woody Allen compie 90 anni e nei cinema tornano i suoi capolavori si inizia con Match Point

Dal 29 settembre prenderà nelle sale la rassegna dedicata alle migliori opere del regista newyorchese che ha scritto pagine importanti della storia del cinema. Woody Allen compie 90 anni e, per celebrarlo, Minerva Pictures, Filmclub Distribuzione e Rarovideo Channel lo celebrano riportando al cinema una selezione esclusiva delle sue opere più celebri. La collection WOODY ALLEN90 ripropone quindi alcune delle pellicole più rappresentative del regista newyorkese, all'insegna di senso dell'umorismo dissacrante e riflessioni esistenziali, ripercorrendo l'intera gamma espressiva di Allen, passando dalla leggerezza alle atmosfere più malinconiche e filosofiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Woody Allen compie 90 anni e nei cinema tornano i suoi capolavori, si inizia con Match Point

Dopo una carriera leggendaria nel cinema, Woody Allen si misura per la prima volta con la narrativa: un romanzo ironico e caustico che racconta nevrosi, gelosie e segreti dell'editoria newyorkese.

