White lotus stagione 3 e la mancata vittoria agli Emmy spiegata da un exec HBO

risultati e reazioni agli Emmy Awards 2025 per “The White Lotusstagione 3. Nonostante il grande apprezzamento da parte di critica e pubblico, la terza stagione di The White Lotus si è distinta agli 77esimi Primetime Emmy Awards con una sola vittoria. La mancata assegnazione di premi più prestigiosi ha suscitato commenti da parte di un dirigente HBO, che ha espresso le sue considerazioni sulla vicenda. performance della stagione 3 e motivazioni del risultato. nomination e riconoscimenti. La terza stagione dello show ha ottenuto un totale di 23 candidature agli Emmy, ma si è aggiudicata soltanto il premio per la Migliore colonna sonora principale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

