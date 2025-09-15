Welfare d’autunno | come funzionano i nuovi incentivi da asili nido ad auto elettriche

Otto bonus, 2,1 miliardi di euro, migliaia di famiglie in attesa. L’autunno 2025 si apre con una pioggia di incentivi statali destinati alle fasce più deboli della popolazione, ma dietro i numeri roboanti si nasconde una realtà fatta di fondi insufficienti, decreti attuativi in ritardo e requisiti che escludono più di quanto includano. Assoutenti ha tracciato la mappa completa di questi sostegni, rivelando un quadro tanto generoso nelle intenzioni quanto problematico nell’applicazione. “Si apre la stagione autunnale dei bonus”, dichiara il presidente Gabriele Melluso, ma aggiunge una nota di cautela: “Non mancano però le criticità”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Welfare d’autunno: come funzionano i nuovi incentivi da asili nido ad auto elettriche

