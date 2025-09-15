Virginia Libero ecco chi è la candidata unitaria dei giovani Pd | La politica come servizio

Virginia Libero, 27 anni, padovana, laureanda in giurisprudenza all’Università della sua città, sarà la candidata unitaria degli juniores dem. L’annuncio, dal palco della Festa dell’Unità è arrivato direttamente dalla segretaria Elly Schlein. «Ieri qui - ha detto - i Giovani democratici hanno deciso di andare a congresso con una candidatura unitaria, Virginia Libero. Li voglio ringraziare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Virginia Libero, ecco chi è la candidata unitaria dei giovani Pd: "La politica come servizio"

In questa notizia si parla di: virginia - libero

Residenze Esu, Virginia Libero: «Altro che vittoria, in più di mille ancora aspettano un alloggio»

Chi è Virginia Libero, la nuova segretaria dei Giovani Democratici

Virginia Libero, chi è la nuova segretaria dei Giovani Democratici: la scelta tra compromesso e malumori

Virginia Libero, chi è la nuova segretaria dei Giovani Democratici: la scelta tra compromesso e malumori di Giulio Simei - X Vai su X

Sabato 20 settembre all'Isolino Virginia DA NON PERDERE!!! Musica Country & Blues con le Guthrie Family Singers, John Popper e Jono Manson. INGRESSO LIBERO E GRATUITO ?Inizio ore 16.00 Imbarco da Biandronno €5, orari su www.comune.va - facebook.com Vai su Facebook

Virginia Libero chi è la nuova segretaria dei Giovani Democratici | la scelta tra compromesso e malumori; Chi è Virginia Libero la nuova segretaria dei Giovani Democratici.

Virginia Libero, ecco chi è la candidata unitaria dei giovani Pd: "La politica come servizio" - Virginia Libero, 27 anni, padovana, laureanda in giurisprudenza all’Università della sua città, sarà la candidata unitaria degli juniores dem. Come scrive msn.com

Chi è Virgina Libero, la nuova guida dei Giovani Democratici - Scelta come candidata unitaria dopo anni di stallo, Virginia Libero sarà la nuova segretaria nazionale dei Giovani Dem ... Si legge su fanpage.it