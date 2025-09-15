Violenza sessuale su 12enne minore indagato | Io estraneo alle accuse

(Adnkronos) – “Il mio assistito si dice estraneo alle accuse così come contestate”. Così all’Adnkronos l’avvocato Alessandro Margiotta, difensore del minorenne indagato insieme a un 18enne per una presunta violenza sessuale su una dodicenne, i cui abusi sarebbero stati filmati e diffusi poi su Whatsapp. Secondo l’accusa i fatti sarebbero iniziati nel 2023, quando la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale

