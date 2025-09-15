Vintage in villa la moda oltre il tempo l' appuntamento a Piazzola sul Brenta
Quando l'industria della moda si trova ad affrontare l'impatto ambientale del fast fashion, i consumatori e gli stilisti stanno rivolgendo la loro attenzione alle alternative sostenibili. Uno di questi approcci innovativi ed ecologici che sta guadagnando popolarità è l'upcycling che rappresenta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Villa d’Este Style – Vintage Yachting, tutto il programma dell'edizione 2025
Villa d’Este Style Vintage Yachting, la storia della motonautica sul lago di Como
Villa d'Este Style Vintage Yachting 2025 Dopo i fasti del Concorso d'Eleganza a fine maggio, il Grand Hotel Villa d'Este ha offerto un'altra cartolina senza tempo: riflessi d'acqua, legni lucidati e l'anima più raffinata del motorismo storico in versione acquatica.
'Notte Vintage' e 'Botteghe in Villa': settembre di eventi a Ponsacco