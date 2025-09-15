Villaggio Olimpico da ottobre via ai lavori per il nuovo parco urbano Ma non si placano le critiche
Sei anni di attesa, due conferenze dei servizi, modifiche all'investimento economico, diverse polemiche. Sono questi i numeri, in pillole, del progetto di semipedonalizzazione di viale della XVII Olimpiade, asse portante del Villaggio Olimpico nel II municipio. Dopo tanta attesa, però, i lavori. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: villaggio - olimpico
Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano
Milano brinda al Villaggio Olimpico nato dove un tempo c’era il vecchio Scalo di Porta Romana
Il Villaggio olimpico di Milano e l'ombra del conflitto di interessi (da 138mila euro): la triangolazione Scandurra-Maroni-Tancredi che "sblocca" il progetto
Dal villaggio di Natale al villaggio Olimpico il passo è breve. Manca poco più di un anno a Milano-Cortina 2026 e la città comincia a prepararsi allestendo a festa l’abete natalizio di piazza Duomo, ma guardando già avanti - facebook.com Vai su Facebook
Addio all’architetto Pietro Derossi, creò il Villaggio olimpico di Torino 2006 - X Vai su X
Roma, parco urbano pedonale al Villaggio Olimpico: a ottobre via al cantiere da piazza Grecia a Corso Francia - C’è voluto un lavoro piuttosto lungo (anni) per appianare dubbi e contrarietà al grande progetto di semipedonalizzazione di viale della XVII Olimpiade: l’asse ... Lo riporta ilmessaggero.it
Villaggio olimpico, via al cantiere: accoglierà 1.400 fra atleti e tecnici per Milano-Cortina con 377 container - Tagliati gli alberi, delimitata l'area di intervento, si attende ora l'avvio dei lavori per la costruzione del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo, a Fiames. Segnala ilgazzettino.it