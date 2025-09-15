VIDEO | Premiato l’ufficio gare della Nuova Pescara | 60 aggiudicate e 29 in preparazione oltre 100milioni investiti
Dal 2024 un totale di 60 gare espletate e aggiudicate per un totale di oltre 54 milioni (54milioni 320mila 968,07 euro) e altre 29 in preparazione per un valore stimato di oltre 52 milioni (52milioni 741mila 937,91 euro) tra cui spiccano il secondo lotto dell’area di risulta per Pescara, il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: premiato - ufficio
Termina il match tra la SiconTe Attila e la Goldengas Senigallia Vince la che si aggiudica il 1^ RFE ILI IERII Vincitore del premio MVP premiato da del - facebook.com Vai su Facebook