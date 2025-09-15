VIDEO | Modena pioniera in Europa | trapianto di fegato interamente robotico da donatore vivente
Un risultato storico per la sanità emiliano-romagnola e per l’Europa: al Policlinico di Modena è stato eseguito per la prima volta un trapianto di fegato da donatore vivente interamente robotico, sia per il donatore sia per il ricevente. Al Policlinico il primo trapianto di fegato completamente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
