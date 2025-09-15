Tempo di lettura: < 1 minuto Prima campanella questa mattina per gli studenti dell’istituto “Enrico Fermi” di Montesarchio, una eccellenza del territorio caudino che ha raggiunto la considerevole quota di oltre 1000 iscritti. A fare gli onori di casa la dirigente Pasqualina Luciano che ha accolto genitori e alunni nell’ Auditorium dove si è svolta la cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico alla presenza, tra gli altri del sindaco Carmelo Sandomenico e dell’assessore all’istruzione Marcella Sorrentino. Molto apprezzato il saluto di Claudio Coluzzi, giornalista e docente universitario, che ha esortato i ragazzi a non sprecare il tempo lottando ogni giorno per i loro traguardi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO & FOTO/ Inaugurazione anno scolastico al ‘Fermi’ di Montesarchio, ospite il presidente Vigorito: “Il futuro è vostro”