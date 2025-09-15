Vichinghi che si trasformano a Wentz con McCarthy fuori da due a quattro settimane

2025-09-15 23:26:00 Il web non parla d’altro: I Minnesota Vikings saranno senza quarterback JJ McCarthy per due o quattro settimane con un infortunio alla caviglia, costringendoli a rivolgersi al veterano Carson Wentz. McCarthy, la scelta del primo turno dei Vichinghi nel 2024, è stata diagnosticata una distorsione alla caviglia alta, che ha sofferto in una performance deludente nella sconfitta del 22-6 del Minnesota contro gli Atlanta Falcons di domenica. Dopo aver segnato tre touchdown nel quarto trimestre per condurre i Vichinghi a un ritorno nella settimana 1 contro i Chicago Bears, McCarthy ha subito un incubo in prima serata contro i Falcons. 🔗 Leggi su Justcalcio.com