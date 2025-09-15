Viaggio della mente | 100 pensieri su canapa

Milanotoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EEMYUN KANG - VIAGGIO DELLA MENTE: 100 PENSIERI SU CANAPAin mostra dal 2 al 31 ottobre (martedì - sabato h. 10 - 19)VERNISSAGE 1? ottobre 2025 h. 18:30Ingresso liberoSu canapa ho dipinto cento pensieri.Il passato,il presentee il tempo che ancora deve venire.Lo splendore della luce,i sussurri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viaggio - mente

Aerial fusion fit: un viaggio tra corpo e mente

Perché ho lasciato il primo film di a24: un viaggio nella mente di charles swan iii

viaggio mente 100 pensieriEemyun Kang. Viaggio della mente - Attraverso la personale Viaggio della mente: 100 pensieri su canapa, l'artista coreana Eemyun Kang condivide una parte del suo ricco mondo interiore. Riporta itinerarinellarte.it

Un viaggio tra mente, pensiero, creazione - Si è laureato a Padova in psicologia nel 1998 e si è specializzato in terapia cognitivo comportamentale. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Mente 100 Pensieri