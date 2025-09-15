Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-09-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare auto in coda in carreggiata interna casse Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e Prenestina Ieri sera invece si segnalano code tra la Pontina è Appia è stato Urbano della A24 Code in direzione del raccordo anulare tra Portonaccio e Tor Cervara sulla Fiumicino coda in direzione del raccordo anulare €3 il ponte della Magliana ci spostiamo sulla via Pontina ancora auto in coda tra il raccordo anulare Tor de' Cenci in direzione di Latina a causa di un incidente sempre sulla Pontina code anche direzione di Roma sempre tra Tor de' Cenci il raccordo rimanendo nel quadrante sud della capitale coda in direzione Ostia sulla via Cristoforo Colombo 3 a via di Mezzocammino e via di Malafede stavolta per traffico cose anche sulla via del mare tra l'uscita del raccordo anulare Vitinia sempre in direzione di Ostia da Dario Antonini Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

