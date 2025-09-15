Astral infomobilità saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare auto in coda in carreggiata interna tra casse Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e Prenestina insieme Invece si segnalano code tra Pontina e abbia nel tratto Urbano della A24 coda in direzione del raccordo anulare tra Portonaccio e Tor Cervara sulla Pontina auto in coda 3 raccordo anulare Tor de' Cenci in direzione di Latina a causa di un incidente sempre nel quadrante sud della capitale cosa in direzione di Ostia sulla via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede stavolta traffico code anche sulla via del mare tra l'uscita del raccordo anulare Vitinia sempre in direzione di Ostia per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Viterbo da oggi sono in vigore l'orario invernale Inoltre sulla tratta urbana per la ripresa lavori notturni dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno dalle 22 da Flaminio a Rita alle 22:10 da Montebello Inoltre da oggi è fino al 9 ottobre per i lavori di manutenzione programmata della stazione di Roma Termini treni del regionale potrebbero subire variazioni è l'imitazione di percorso da Dario Antonini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

