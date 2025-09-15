Via libera al piano Sentinella dell' Est | l' Italia prepara due caccia per la Nato

Anche l' Italia dovrebbe fornire il suo contributo all'operazione della Nato denominata Sentinella dell'Est per rafforzare il contingente dispiegato lungo il fronte orientale dei confini dell'Alleanza Atlantica. In seguito allo sconfinamento dei droni russi sullo spazio aereo della Polonia ci sono diverse ipotesi sul tavolo, compresa quella di inviare altri due caccia e quella di allungare il tempo di permanenza del Samp-T presente già in Estonia. Per quanto riguarda i due caccia, in particolare, potrebbero essere impegnati gli Eurofighter. Ecco che cosa sappiamo. Via all'operazione Sentinella dell'Est. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Via libera al piano Sentinella dell'Est: l'Italia prepara due caccia per la Nato

