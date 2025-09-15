Via del Popolo gli abitanti chiedono la messa in sicurezza della strada
Nel mese di giugno alcuni residenti di Via del Popolo hanno organizzato una raccolta firme per richiedere la messa in sicurezza della strada. L’iniziativa ha trovato la sua concretizzazione a seguito del completamento dei lavori di ampliamento strada con tombamento di canale ed abbattimento di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
