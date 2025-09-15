Via del Popolo gli abitanti chiedono la messa in sicurezza della strada

Parmatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di giugno alcuni residenti di Via del Popolo hanno organizzato una raccolta firme per richiedere la messa in sicurezza della strada. L’iniziativa ha trovato la sua concretizzazione a seguito del completamento dei lavori di ampliamento strada con tombamento di canale ed abbattimento di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: popolo - abitanti

Cerca Video su questo argomento: Via Popolo Abitanti Chiedono