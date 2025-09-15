Da Doha i leader dei Paesi arabo-islamici, riuniti in un vertice d’emergenza, hanno ribadito la condanna dell’attacco sferrato da Israele nella capitale qatarina la settimana scorsa contro la dirigenza di Hamas, lanciando un appello ad adottare azioni concrete e a presentare un fronte unito. Il raid dell’Idf in Qatar ha scioccato la regione: il Paese è alleato Usa, ospita la più importante base americana nel Medio Oriente, ed è mediatore insieme a Egitto e Stati Uniti nei negoziati per mettere fine alla guerra a Gaza. Secondo la bozza della dichiarazione finale del vertice, consultata dalla France Presse, i circa cinquanta paesi rappresentati hanno condannato l’attacco israeliano sottolineando che “mette a repentaglio gli sforzi di normalizzazione” delle relazioni tra Israele e i paesi arabi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vertice di Doha, i Paesi arabo-islamici preparano la risposta a Israele. Allo studio un patto di difesa in stile Nato