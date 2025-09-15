Verona Gagliardini schierato subito come titolare a centrocampo Il punto dopo il primo match

Verona, subito titolare Gagliardini: l’ex Inter lanciato da Zanetti contro la Cremonese Il nuovo acquisto del Verona, Roberto Gagliardini, non ha perso tempo. Appena arrivato in gialloblù, l’ex centrocampista di Inter e Atalanta è stato immediatamente inserito nell’undici titolare da Paolo Zanetti per la sfida contro la Cremonese, valida per la terza giornata di Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

