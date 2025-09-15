Verona Gagliardini schierato subito come titolare a centrocampo Il punto dopo il primo match
Verona, subito titolare Gagliardini: l’ex Inter lanciato da Zanetti contro la Cremonese Il nuovo acquisto del Verona, Roberto Gagliardini, non ha perso tempo. Appena arrivato in gialloblù, l’ex centrocampista di Inter e Atalanta è stato immediatamente inserito nell’undici titolare da Paolo Zanetti per la sfida contro la Cremonese, valida per la terza giornata di Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Verona-Cremonese, i convocati di Zanetti: ok Gagliardini e Orban
Verona, Zanetti: "Gagliardini può essere subito fondamentale. Sostituirà Duda, mi ha dimostrato di poterlo fare"
Hellas Verona, Gagliardini subito in campo. 478 giorni fa l'ultima da titolare in A - Il centrocampista ex Atalanta e Inter, da pochi giorni in forza all’Hellas Verona, è subito titolare. tuttomercatoweb.com scrive
Hellas Verona, Zanetti: "Felici di tornare a casa, Gagliardini è un leader" - L'allenatore dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro la Cremonese, esprimendo soddisfazione. Lo riporta tuttomercatoweb.com