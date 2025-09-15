verona cremonese 0 0 super audero mantiene imbattuti i grigiorossi

Verona, 15 settembre 2025 – Il Verona per trovare la prima gioia in campionato e la Cremonese per inanellare la terza gioia su altrettante gare disputate e restare a punteggio pieno, continuando a sognare qualcosa di più della semplice salvezza. Alla fine, nessuna delle due linee viene premiata, ma i maggiori rimpianti sono dell' Hellas e non solo per la partita disputata in casa. Tra le fila degli scaligeri ci provano a più riprese a far crollare il muro eretto da Audero, ma quest'ultimo è insuperabile anche in pieno recupero, quando c'è da registrare anche l'unica parata importante dell'omologo Montipò. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

