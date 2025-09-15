Verona-Cremonese 0-0 la squadra di Nicola ancora imbattuta | esordio per Vardy
Il lunedì della terza giornata di Serie A si è aperto con il pareggio per 0-0 tra Verona e Cremonese al Bentegodi nel match delle 18:30. La squadra di Davide Nicola conquista un punto prezioso, confermando l’ imbattibilità e portandosi a quota 7 punti in classifica, alle spalle di Juventus e Napoli. Gli scaligeri rimandando l’appuntamento con la prima vittoria della stagione, nonostante le numerose occasioni capitate a Orban, Giovane e Serdar. Da segnalare al 58? l’esordio di Jamie Vardy in Serie A. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
