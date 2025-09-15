Vent’anni di tagli hanno lasciato l’Italia indifesa Crosetto rompe il silenzio L’urgenza di una svolta

Ilfogliettone.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un’altra nazione”. Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto risuonano come un campanello d’allarme nel palazzo della politica italiana, svelando una verità che molti sospettavano ma nessuno osava ammettere pubblicamente. Durante la presentazione del bilancio del tour mondiale del Vespucci, il titolare del dicastero di via XX Settembre ha tracciato un quadro impietoso delle capacità difensive nazionali. La confessione arriva in un momento di crescente tensione internazionale, con la Russia che intensifica le provocazioni ai confini NATO e l’Italia che si trova a dover gestire pressioni su due fronti strategici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

vent8217anni di tagli hanno lasciato l8217italia indifesa crosetto rompe il silenzio l8217urgenza di una svolta

© Ilfogliettone.it - Vent’anni di tagli hanno lasciato l’Italia indifesa, Crosetto rompe il silenzio. L’urgenza di una svolta

In questa notizia si parla di: vent - anni

Ancona, Ex Lancisi, vent?anni di nulla: ora pure il blitz dei tiktoker nell?ospedale abbandonato e oggi parco giochi (proibito) del brivido

Vent’anni dal viaggio del Toti: il sottomarino riapre alle visite

Terribile incidente a Cirimido: soccorsi 5 ragazzi di vent'anni

Cerca Video su questo argomento: Vent8217anni Tagli Hanno Lasciato