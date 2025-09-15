“Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un’altra nazione”. Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto risuonano come un campanello d’allarme nel palazzo della politica italiana, svelando una verità che molti sospettavano ma nessuno osava ammettere pubblicamente. Durante la presentazione del bilancio del tour mondiale del Vespucci, il titolare del dicastero di via XX Settembre ha tracciato un quadro impietoso delle capacità difensive nazionali. La confessione arriva in un momento di crescente tensione internazionale, con la Russia che intensifica le provocazioni ai confini NATO e l’Italia che si trova a dover gestire pressioni su due fronti strategici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Vent'anni di tagli hanno lasciato l'Italia indifesa, Crosetto rompe il silenzio. L'urgenza di una svolta