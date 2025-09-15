Venezuela Maduro | Usa preparano aggressione militare ci difenderemo

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti preparano "un'aggressione" di stampo militare contro il Venezuela che eserciterà "il suo diritto legittimo di difendersi". Ad annunciarlo è stato il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, durante una conferenza stampa dopo che l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha schierato forze militari nei Caraibi in nome della lotta ai . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: venezuela - maduro

