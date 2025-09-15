Venezuela gli Usa colpiscono una nave | Tre morti la sfida a Maduro
Gli Stati Uniti hanno colpito una nave di narcotrafficanti dal Venezuela in acque internazionali. L'imbarcazione trasportava "narcotici illegali verso gli Stati Uniti". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth annunciando il secondo colpo contro il cartello di droga venezuelano. Nell'attacco sono stati uccisi " tre terroristi. Nessuna forza americana è stata ferita", ha messo in evidenza il presidente americano. L'annuncio arriva a poche ore dalla "dichiarazione di guerra" alla Casa Bianca pronuncita dal presidente venezuelano Nicolas Maduro. Secondo il dittatore chavista gli Stati Uniti preparano "una aggressione " di stampo militare contro il Venezuela che eserciterà "il suo diritto legittimo di difendersi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
