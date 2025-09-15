Veneto Salvini | prossimo governatore sarà a Pontidaper Lombardia c’è tempo

Roma, 15 set. (askanews) – “Sceglieremo le persone migliori per ciascuna regione: in Calabria continuità con Forza Italia, nelle Marche continuità con Fdi, in Veneto siamo a disposizione. La Lombardia voterà fra un po’ di tempo quindi c’è tempo”. Lo ha detto Matteo Salvini al Tg3 parlando dei candidati del centrodestra alle prossime elezioni regionali. A Pontida “ci sarà il prossimo governatore del Veneto insieme a 500 sindaci e tanti ospiti stranieri: cito Bardella che spero sia il prossimo presidente in consiglio francese”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

