Vardy ha un surreale rito prepartita | corre all'impazzata nello spogliatoio urlando sono un ghepardo

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo strano modo di prepararsi ad una partita del nuovo attaccante della Cremonese Jamie Vardy svelato da un ex compagno di squadra al Leicester: energy drink, corsa folle nello spogliatoio e le particolari urla motivazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vardy - surreale

vardy ha surreale ritoVardy ha un surreale rito prepartita: corre all’impazzata nello spogliatoio urlando “sono un ghepardo” - Per quanto sia particolare, a Jamie Vardy nessuno ha mai detto niente, anche perché, che le stranezze ... Scrive fanpage.it

Vardy ha detto sì alla Cremonese: ecco quando arriverà in Italia - L'attaccante inglese ha accettato la proposta della Cremonese e in serata partirà dall'Inghilterra per tuffarsi definitivamente nella sua nuova ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Vardy Ha Surreale Rito