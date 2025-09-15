Vardy ha un surreale rito prepartita | corre all'impazzata nello spogliatoio urlando sono un ghepardo

Lo strano modo di prepararsi ad una partita del nuovo attaccante della Cremonese Jamie Vardy svelato da un ex compagno di squadra al Leicester: energy drink, corsa folle nello spogliatoio e le particolari urla motivazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nonostante io sia già stato abituato negli anni ad acquisti di questo tipo, proprio non riesco a metabolizzare l'incanto rappresentato dall approdo di Jamie Vardy alla Cremonese. Il Working Class Hero per antonomasia del calcio inglese, colui che ha fatto sogn - facebook.com Vai su Facebook

