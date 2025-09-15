Vannacci riaccende lo scontro su Kirk e affonda sulla ‘sinistra violenta’ | Salvini lo difende poi rilancia sul Veneto

Ildifforme.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il monologo si svolge con di fianco Matteo Salvini, il quale sostiene di condividere su tutta la linea le dichiarazioni del suo vicesegretario, ricordando il grande apporto che in questo anno ha garantito alla Lega. Ora, però, il suo partito deve concentrarsi sulle prossime elezioni e il leader del Carroccio non molla sul Veneto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

vannacci riaccende lo scontro su kirk e affonda sulla 8216sinistra violenta8217 salvini lo difende poi rilancia sul veneto

© Ildifforme.it - Vannacci riaccende lo scontro su Kirk e affonda sulla ‘sinistra violenta’: Salvini lo difende, poi rilancia sul Veneto

In questa notizia si parla di: vannacci - riaccende

Vannacci riaccende lo scontro su Kirk e affonda sulla 'sinistra violenta': Salvini lo difende, poi rilancia sul Veneto.

vannacci riaccende scontro kirkVannacci accusa la sinistra, Tajani evoca Calabresi: si incendia lo scontro sulla violenza politica - La premier Giorgia Meloni alla festa dell’Udc aveva attaccato: «L’odio e la violenza politica stanno tornando drammaticamente una realtà» anche in Italia ... Lo riporta msn.com

vannacci riaccende scontro kirkScritte contro Vannacci a Jesi. E il generale rilancia: «La violenza? È a sinistra» - Su un muro della città marchigiana è apparsa un disegno minaccioso contro il vicesegretario della Lega. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vannacci Riaccende Scontro Kirk