Vance prende il testimone di Charlie Kirk E il Washington Post licenzia l’editorialista critica con l’influencer Maga
Un uomo “coraggioso, visionario, capace di ispirare milioni di giovani”. E un’eredità pesantissima dopo l’attentato al campus. “Dobbiamo rafforzare questo movimento, far crescere la sua voce". Il vicepresidente Usa JD Vance prende il testimone del 31enne amico Charlie Kirk conducendo dal suo ufficio alla Casa Bianca l'omonimo show dell'influente attivista Maga, ucciso mercoledì scorso mentre parlava a una folla di studenti della Utah State University. Tyler Robinson, il suo presunto killer, si vedrà contestare le accuse in tribunale: secondo l'Fbi, a incastrarlo sono anche una prova del Dna e un sms in cui diceva che aveva l'occasione di eliminare l'influencer e che non se la sarebbe lasciata sfuggire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
