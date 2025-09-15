Van der Meyde | L' Inter in Italia è la più forte Chivu all' Ajax? Mi faceva da autista

15 set 2025

Anche l'olandese è un doppio ex della sfida, proprio come il tecnico nerazzurro: "Era un leader nato già da ragazzo, ora ha fatto una scommessa e per vincerla deve lavorare sulla testa dei giocatori dopo la delusione della finale di Champions". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Van der Meyde: "L'Inter in Italia è la più forte. Chivu all'Ajax? Mi faceva da autista"

