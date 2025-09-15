Van de Velde è stato punito per aver aiutato un rivale in difficoltà ai Mondiali | non poteva farlo

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tim Van de Velde aiuta un rivale nei 3000 siepi ai Mondiali di atletica: brutta sorpresa dopo il traguardo con l'ammonizione dei giudici, poi revocata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

