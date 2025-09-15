Van de Velde è stato punito per aver aiutato un rivale in difficoltà ai Mondiali | non poteva farlo
Tim Van de Velde aiuta un rivale nei 3000 siepi ai Mondiali di atletica: brutta sorpresa dopo il traguardo con l'ammonizione dei giudici, poi revocata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ai Mondiali d’atletica Tim Van de Velde torna indietro per sostenere l’avversario (e ci ricorda che lo sport va oltre la vittoria) - Tim Van de Velde mostra il vero spirito dello sport ai Mondiali di Tokyo: torna indietro per accompagnare il collega San Martin al traguardo. Lo riporta greenme.it
Mondiali... di fairplay, l'olandese Van De Velde nei 3000 siepi torna indietro e aiuta un avversario in difficoltà - Ai Mondiali di atletica di Tokyo , il belga Tim Van de Velde ha rinunciato a ogni ambizione personale per compiere un gesto di grande sportività. msn.com scrive