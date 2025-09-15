Vallelunga accende Roma Sport XXIVh | due giorni di sfide e divertimento
Roma Sport XXIVh torna a Vallelunga con due giorni fitti di adrenalina e condivisione. Dal podio delle gare ciclistiche alle sorprese dedicate alle famiglie, l’appuntamento si rinnova sotto una veste più ampia e multidisciplinare, pronto a conquistare atleti, curiosi e sostenitori di ogni età. Luogo, data e nuovo volto dell’evento Il rinominato Roma Sport XXIVh . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: vallelunga - accende
Emiliano Cantagallo. . El Diablo Claudio Chiappucci in Carnia!In dieci anni abbiamo cercato sempre di far accendere i riflettori sulle nostre Alpi Friulane con tutte le “nostre” forze: dai TG a Sky, alle riviste più importanti, fino a grandi personaggi dello sport com Vai su Facebook
Vallelunga accende Roma Sport XXIVh: due giorni di sfide e divertimento; Addio a Franco Ligas, voce cult dello sport in tv; Chef veneto in manette: tre colpi in poche ore a San Francisco.
'Roma Sport XXIVh', all'Autodromo di Vallelunga il 27-28 settembre - Dopo quattro edizioni sotto il nome 'Roma XXIVh', l’evento cambia pelle e diventa ufficialmente Roma Sport XXIVh Sara Assicurazioni, a testimonianza dell’ampliamento del format e del numero crescente ... Secondo msn.com
Roma-Sport e Salute: rinnovato l'accordo fino al 2028. Diego Nepi Molineris: «Siamo entusiasti» - Continua il legame tra il club giallorosso per la valorizzazione dello stadio Olimpico. Da ilmessaggero.it