Valditara contestato a Fermo | Bella ciao! ma vengono cacciati dai presenti

Liberoquotidiano.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce male la annunciata contestazione della sinistra a Giuseppe Valditara. Il ministro dell'Istruzione e del Merito si è recato a Montegiorgio, in provincia di Fermo nelle Marche, per un evento pubblico.  Davanti al teatro cittadino, ecco il solito agguato: un gruppetto di 5 o 6 persone che indossavano magliette rosse con scritto " Bella Ciao " ha cominciato a urlare contro il ministro, mentre era in corso un sit in organizzato dal Pd a cui erano presenti anche simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Anche i contestatori però sono stati però contestati: alcune persone in strada si sono ribellate: "Basta con queste cose!", " Ma che fate? Andate via!", hanno gridato in difesa del ministro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

valditara contestato a fermo bella ciao ma vengono cacciati dai presenti

© Liberoquotidiano.it - Valditara contestato a Fermo: "Bella ciao!", ma vengono cacciati dai presenti

In questa notizia si parla di: valditara - contestato

Valditara contestato a Fermo, presenti difendono il ministro: Andate via; Con t - shirt 'Bella ciao' contestano Valditara a Fermo, cacciati dai presenti; Che beffa: con la T-shirt griffata Bella ciao e i soliti slogan in tasca un gruppetto dem inscena la protesta a Valditara: la gente insorge e li caccia.

valditara contestato fermo bellaFermo, Valditara contestato: urla e magliette rosse con "Bella Ciao" - Il campo largo, senza la ripetitiva cantilena sull'antifascismo, è una scatola vuota. Da iltempo.it

valditara contestato fermo bellaContestano Valditara con "Bella ciao" sulla maglia: ma i presenti li cacciano così - Il blitz del gruppetto davanti a un teatro a Montegiorgio, in provincia di Fermo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Valditara Contestato Fermo Bella