Valditara contestato a Fermo | Bella ciao! ma vengono cacciati dai presenti
Finisce male la annunciata contestazione della sinistra a Giuseppe Valditara. Il ministro dell'Istruzione e del Merito si è recato a Montegiorgio, in provincia di Fermo nelle Marche, per un evento pubblico. Davanti al teatro cittadino, ecco il solito agguato: un gruppetto di 5 o 6 persone che indossavano magliette rosse con scritto " Bella Ciao " ha cominciato a urlare contro il ministro, mentre era in corso un sit in organizzato dal Pd a cui erano presenti anche simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Anche i contestatori però sono stati però contestati: alcune persone in strada si sono ribellate: "Basta con queste cose!", " Ma che fate? Andate via!", hanno gridato in difesa del ministro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
