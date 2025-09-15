Va nei boschi e trova un fungo porcino da un chilo e mezzo | esemplare record nel Salernitano

Lo straordinario esemplare di fungo porcino è stato trovato ad Atena Lucana, nella provincia di Salerno: il fungo è in ottimo stato di conservazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: boschi - trova

Passeggia nei boschi e trova un cadavere: "Sventrato, il corpo disposto a croce"

Killer in posa e fucile nei boschi: l’Fbi trova l’arma che ha ucciso Charlie Kirk. Sui proiettili slogan antifascisti e transgender

Scoperta eccezionale nei boschi di Atena Lucana: Ciro D’Agrosa trova un porcino da 1,5 kg, suscitando stupore tra appassionati e micologi ? Vai su Facebook

Padre Flavio Paoli non si trova, scomparso nei boschi della Val di Non un mese fa. La lettera dei familiari: grazie a chi continua a cercarlo https://buff.ly/rbMk3N1 - X Vai su X

Stagione d’oro del fungo Porcino in Toscana: ” una stagione così non si vedeva da anni”; Valtellina, l'estate folle dei funghi: porcini ovunque, ma risse e morti nei boschi; Funghi, spuntano i primi porcini nei boschi toscani: divieti e permessi (e un paio di buoni consigli).

Ivan e Stella trovano fungo Porcino da 800gr. - Non se lo aspettavano nemmeno loro, Ivan e Stella, quando hanno deciso di andare nei boschi di Torricella in Sabina in cerca di funghi. Si legge su rietinvetrina.it

Porcino da 1,5 kg trovato nei boschi di Atena Lucana - Un esemplare di fungo porcino dal peso di circa 1,5 chilogrammi è stato rinvenuto nei boschi di Atena Lucana, in provincia di Salerno, da Ciro D'Agrosa, residente della zona e appassionato di escursio ... Secondo ansa.it