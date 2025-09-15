Va diritto alla rotonda e finisce contro il muro della scuola grave un 74enne
Montemurlo (Prato), 15 settembre 2025 – Ha fatto tutto da solo l’uomo che oggi pomeriggio ha tagliato la rotatoria che c’è tra via Riva, via Montalese e via Labriola a Bagnolo, nei pressi del bar Bessi, e si è andato a schiantare contro il muro dell’ex scuola primaria comunale. L’uomo alla guida di una Dacia Duster, un 74enne di Montemurlo, proveniva Montemurlo e procedeva sulla via Montalese in direzione Bagnolo. Una volta giunto alla rotatoria di via Riva l’ha attraversata ed ha finito la corsa contro il muro dell’ex scuola. Per fortuna nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’impatto. Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Santo Stefano di Prato in codice rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Guerre e diritto umanitario, la tavola rotonda di Villa Ormond. Si parlerà anche di minacce ibride e gruppi proxy
La Croce Rossa Italiana ha partecipato alla 48ª Tavola Rotonda sul Diritto Internazionale Umanitario, organizzata all’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo e dedicata al tema “Dalla pace alla guerra e ritorno: la centralità del DIU”. In un contest - facebook.com Vai su Facebook
All’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo ho avuto l’onore di intervenire, per conto della Croce Rossa Italiana, alla 48^ Tavola rotonda sulle problematiche attuali del Diritto Internazionale Umanitario, quest’anno dedicata al tema “Dalla pace all - X Vai su X
