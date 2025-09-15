Va al bar per un caffè e finisce in ospedale | Cosa gli hanno dato al posto dell’acqua

Una mattina che doveva essere normale, tra cappuccino e brioche, si trasforma in un incubo. Seduto al tavolo di Monza, un uomo avverte un forte dolore improvviso alla bocca e alla gola appena sorseggia il suo bicchiere. La colazione, momento di routine e relax, diventa subito fonte di angoscia e panico, e intorno a lui scatta una catena di soccorsi frenetici. La moglie corre ad aiutarlo, il personale del locale interviene, e in pochi minuti arriva l’ambulanza. Quello che inizialmente sembra un errore banale si rivela presto una situazione critica. Leggi anche: Va a cercare funghi ma finisce in tragedia: muore sbranato L’incidente al bar di Monza: uomo ricoverato in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

