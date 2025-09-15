Va a cercare funghi e si perde non ha il cellulare | attivato l' elicottero Drago

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sono intervenuti intorno alle ore 15 di oggi, lunedì 15 settembre, per una ricerca a persona in località San Giustino Valdarno nei boschi al confine tra i comuni di Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna.Un 69enne si era allontanato dalla moglie durante una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

