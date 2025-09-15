Ustioni gravissime Ordina un caffè al bar poi la tragedia in Italia | corsa disperata in ospedale

Ha ordinato una colazione come tante, ma si è ritrovato in ospedale, in terapia intensiva, dopo aver ingerito per errore della soda caustica. È accaduto nella mattinata di oggi in un bar di Monza, dove un uomo è stato vittima di un grave incidente causato da una tragica distrazione. Al posto dell’ acqua, al cliente è stata servita una sostanza corrosiva, utilizzata normalmente per la pulizia delle lavastoviglie. A confermare l’accaduto è stata ATS Brianza, che ha immediatamente avviato un’indagine interna e disposto i primi accertamenti sul locale. L’uomo, dopo aver bevuto il liquido, ha subito ustioni alla bocca e alla gola, riportando lesioni tali da rendere necessario il ricovero urgente all’ ospedale San Gerardo di Monza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

