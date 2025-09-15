Usa Trump rinnova richiesta licenziamento per governatrice Fed Lisa Cook tycoon | Argomentazioni per rimanere in carica prive di fondamento

La Casa Bianca ha depositato il ricorso presso la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il distretto di Columbia, poco prima della scadenza fissata alle 15:00 di domenica. Nel documento, l’amministrazione Trump sottolinea che la legge consente al presidente di rimuovere i membri del board della Fede. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump rinnova richiesta licenziamento per governatrice Fed Lisa Cook, tycoon: “Argomentazioni per rimanere in carica prive di fondamento”

In questa notizia si parla di: trump - rinnova

Alfonso Pecoraro Scanio. . Droni in Polonia….Israele bombarda in Qatar e Trump sa solo dire che sapeva nulla….leader incapaci e siamo a rischio guerra mondiale? Lega e Vannacci che straparla a vanvera e volano stracci e sceneggiate Prossime regionali - facebook.com Vai su Facebook

Stati Uniti, Trump rinnova la richiesta di licenziare la governatrice della Fed Lisa Cook; Trump attacca la Fed: la governatrice resiste alle accuse di frode ipotecaria; Donald Trump annuncia dazi al 30% per Ue e Messico.

Stati Uniti, Trump rinnova la richiesta di licenziare la governatrice della Fed Lisa Cook - Il deposito di domenica è l'ultimo passo di uno sforzo senza precedenti della Casa Bianca per plasmare la Federal reserve bank (Fed), storicamente indipendente View on euronews ... Secondo msn.com

Corte Usa conferma, Trump deve 83,3 milioni a Caroll - Una corte di appello federale ha respinto la richiesta di Donald Trump di ribaltare il verdetto della giuria che gli ha ordinato di pagare 83,3, milioni di dollari per aver diffamato la scrittrice E. Lo riporta ansa.it