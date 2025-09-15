Usa e Israele Rubio incontra Netanyahu che non arretra

Israele come una super Sparta per fare i conti con l’isolamento internazionale, che potrebbe riguardare anche l’industria bellica. Con questa immagine, il primo ministro Netanyahu ha ammesso oggi pomeriggio l’alto prezzo che la sua politica fa pagare al Paese. Addossa la colpa alla massa di musulmani, capaci di far piegare i Governi occidentali, specialmente europei, a politiche antisraeliane. Ma Netanyahu non arretra, anzi contrattacca, ben sapendo di avere alle spalle l’alleato più importante: la Casa Bianca di Donald Trump. E’ il suo segretario di stato Rubio, in visita a Gerusalemme, a confermare l’incrollabile sostegno agli obiettivi israeliani a Gaza. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa e Israele, Rubio incontra Netanyahu che non arretra

In questa notizia si parla di: israele - rubio

