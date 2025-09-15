Usa e Cina trovano l' accordo su Tiktok

AGI - Gli Stati Uniti hanno annunciato lunedì un accordo “quadro” con la Cina per risolvere la disputa su TikTok, che prevede il passaggio della popolare app di proprietà cinese a una gestione sotto controllo statunitense. In un post sui social, il presidente Donald Trump - senza citare direttamente il nome della piattaforma - ha parlato di un’intesa raggiunta con “una certa compagnia che i giovani nel nostro Paese volevano molto salvare. Saranno molto felici!”. Lo stesso Trump ha aggiunto su Truth Social che venerdì parlerà con il presidente cinese Xi Jinping. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha confermato l’accordo dopo due giorni di colloqui a Madrid con il vicepremier cinese He Lifeng, in un vertice che ha incluso anche la più ampia disputa commerciale tra Washington e Pechino. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Usa e Cina trovano l'accordo su Tiktok

