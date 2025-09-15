Usa due cuccioli di leopardo dell' Amur giocano assieme alla loro mamma

Lapresse.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cuccioli di leopardo dell’Amur, specie in via di estinzione originaria della Russia sud-orientale e della Cina settentrionale, stanno imparando a cacciare e a giocare allo zoo Brookfield di Chicago, nell’Illinois. I responsabili del parco zoologico hanno affermato che i piccoli, assieme alla loro mamma, stanno esplorando l’habitat e stanno imparando a saltare. Sono nati il 14 luglio, pesano circa 2,7 kg e, dopo un recente esame, sono stati dichiarati in buona salute. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa due cuccioli di leopardo dell amur giocano assieme alla loro mamma

© Lapresse.it - Usa, due cuccioli di leopardo dell'Amur giocano assieme alla loro mamma

In questa notizia si parla di: cuccioli - leopardo

Dipinta come un leopardo e abbandonata al sole con 9 cuccioli: la storia del salvataggio della cagnolina Rainbow fa il giro del mondo

Chicago, al Brookfield Zoo sono nati due cuccioli del rarissimo leopardo dell'Amur: le prime immagini

Missouri, nati due cuccioli di leopardo dell'Amur: la specie è a rischio estinzione

usa due cuccioli leopardoUsa, due cuccioli di leopardo dell'Amur giocano assieme alla loro mamma - (LaPresse) Due cuccioli di leopardo dell'Amur, specie in via di estinzione originaria della Russia sud- stream24.ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Usa Due Cuccioli Leopardo