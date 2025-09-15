“Il grande Incontro Commerciale in Europa tra gli Stati Uniti d’America e la Cina è andato MOLTO BENE! ( in maiuscolo, ndr ). Si concluderà a breve. È stato raggiunto anche un accordo su una ‘certa’ compagnia che i giovani del nostro Paese volevano davvero salvare. Saranno molto felici! Venerdì parlerò con il Presidente Xi Jinping . La relazione resta molto forte!!!”. Tre punti esclamativi chiudono il post con cui il presidente americano Donald Trump ha raccontato al suo elettorato in primis (o meglio dire “ first ”), e poi al resto del mondo, l’ultimo dei colloqui tra Usa e Cina. A Madrid si è conclusa la seconda giornata del quarto round di colloqui tra le due potenze, guidata dal segretario al Tesoro Scott Bessent e dal vicepremier He Lifeng (che ha in mano la gestione del settore economico per conto del sempre più leader Xi Jinping). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Usa-Cina si scrutano. Ecco perché Trump parla di relazioni forti