Urbanistica Milano quattro indagini verso la chiusura e due nuovi progetti sotto inchiesta Il pool si allarga
Sono quattro le indagini sulla gestione dell’ urbanistica a Milano c he la Procura si appresta a chiudere per la parte che riguarda le ipotesi, contestate a vario titolo, di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso e nelle quali gli indagati sono progettisti, architetti, società con i loro responsabili e altri professionisti. In dirittura d’arrivo ci sono le inchieste che riguardano i progetti Scalo House, residenza universitaria in via Lepontina all’angolo con via Valtellina sequestrata a novembre dell’anno scorso, le Residenze Lac di via Cancano nell’area del Parco delle Cave ( il cui sequestro è stato confermato dalla Cassazione, ndr ) e Il Giardino Segreto un edificio residenziale chiamato di 61 appartamenti in via Lepontina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: urbanistica - milano
Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano
Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline
Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica
Urbanistica, due nuove inchieste a Milano sui progetti The Nest di via Fontana e Syre a San Siro https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/15/news/urbanistica_inchieste_nest_via_fontana_syre_san_siro-424847779/?ref=twhl… - X Vai su X
Inchiesta urbanistica Milano, consulente pm: "Torre Milano inadeguata a cambiamenti climatici" Al via il primo processo nell'ambito della maxi indagine - facebook.com Vai su Facebook
Urbanistica a Milano: tra indagini e interessi privati - Un'analisi provocatoria sull'inchiesta urbanistica a Milano e le sue ripercussioni politiche. Scrive notizie.it
Crisi edilizia a Milano: gli urbanisti chiedono un nuovo PGT - Secondo INU Lombardia servono nuove regole per rigenerazione urbana, alloggi a basso costo e adattamento climatico ... Segnala edilportale.com