Sono quattro le indagini sulla gestione dell’ urbanistica a Milano c he la Procura si appresta a chiudere per la parte che riguarda le ipotesi, contestate a vario titolo, di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso e nelle quali gli indagati sono progettisti, architetti, società con i loro responsabili e altri professionisti. In dirittura d’arrivo ci sono le inchieste che riguardano i progetti Scalo House, residenza universitaria in via Lepontina all’angolo con via Valtellina sequestrata a novembre dell’anno scorso, le Residenze Lac di via Cancano nell’area del Parco delle Cave ( il cui sequestro è stato confermato dalla Cassazione, ndr ) e Il Giardino Segreto un edificio residenziale chiamato di 61 appartamenti in via Lepontina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Urbanistica Milano, quattro indagini verso la chiusura e due nuovi progetti sotto inchiesta. Il pool si allarga