Urbanistica Milano quattro indagini verso la chiusura e due nuovi progetti sotto inchiesta Il pool si allarga

Ilfattoquotidiano.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono quattro le indagini sulla gestione dell’ urbanistica a Milano c he la Procura si appresta a chiudere per la parte che riguarda le ipotesi, contestate a vario titolo, di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso e nelle quali gli indagati sono progettisti, architetti, società con i loro responsabili e altri professionisti. In dirittura d’arrivo ci sono le inchieste che riguardano i progetti Scalo House, residenza universitaria in via Lepontina all’angolo con via Valtellina sequestrata a novembre dell’anno scorso, le Residenze Lac di via Cancano nell’area del Parco delle Cave ( il cui sequestro è stato confermato dalla Cassazione, ndr ) e Il Giardino Segreto un edificio residenziale chiamato di 61 appartamenti in via Lepontina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

urbanistica milano quattro indagini verso la chiusura e due nuovi progetti sotto inchiesta il pool si allarga

© Ilfattoquotidiano.it - Urbanistica Milano, quattro indagini verso la chiusura e due nuovi progetti sotto inchiesta. Il pool si allarga

In questa notizia si parla di: urbanistica - milano

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica

Urbanistica a Milano: tra indagini e interessi privati - Un'analisi provocatoria sull'inchiesta urbanistica a Milano e le sue ripercussioni politiche. Scrive notizie.it

urbanistica milano quattro indaginiCrisi edilizia a Milano: gli urbanisti chiedono un nuovo PGT - Secondo INU Lombardia servono nuove regole per rigenerazione urbana, alloggi a basso costo e adattamento climatico ... Segnala edilportale.com

Cerca Video su questo argomento: Urbanistica Milano Quattro Indagini