Urbanistica approvato il regolamento di attuazione della legge sul governo del territorio
Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato approvato oggi dal Consiglio Regionale il Regolamento attuativo della Legge regionale n.5 del 2024. Con questo voto si chiude il processo di riforma delle norme del Governo del Territorio della Regione Campania, iniziato con la approvazione della Legge regionale 132022 sulla Rigenerazione urbana. Il Regolamento approvato aggiorna il precedente regolamento che risaliva al 2011, e fornirà ai comuni indicazioni sulle procedure urbanistiche aggiornate dalla legge 52024, e una serie di altri importanti strumenti a disposizione dei comuni e dei tecnici campani, come: la perimetrazione di individuazione del territorio urbanizzato e rurale, lo schema di Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale- RUEC; ed infine le linee guida in materia di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: urbanistica - approvato
Urbanistica commerciale, sostegno alle attività di vicinato e tassa di soggiorno. Su questi temi si è concentrata la discussione al Cal sul Codice regionale del commercio e del turismo, approvato oggi alla presenza dell'assessore @SergioBini68. http://ibit.ly/u - X Vai su X
La Giunta del Comune di Rieti, su proposta dell’assessore all’urbanistica Giovanni Rositani e dell’assessore al bilancio e patrimonio Andrea Sebastiani, ha approvato una richiesta di finanziamento alla Regione Lazio per circa 525mila euro finalizzata al recu - facebook.com Vai su Facebook
Campania, approvato il regolamento urbanistico. De Luca: «Va incontro a esigenze Comuni»; Consiglio Campania approva regolamento in materia urbanistica; Housing Sociale: nuova disciplina urbanistica in Consiglio comunale.
Campania, approvato il regolamento urbanistico. De Luca: «Va incontro a esigenze Comuni» - Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto, nella prima parte, dal presidente Gennaro Oliviero, e, nella seconda, dalla vice Presidente Loredana Raia, ha approvato, con ventotto ... Riporta msn.com
Consiglio Campania approva regolamento in materia urbanistica - Nominati componenti del Collegio dei Revisori dei conti di ‘Campania Turismo’ Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania. Secondo expartibus.it