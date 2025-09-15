Uptown green week 2025
La natura ha mille modi per raccontarsi: attraverso il fruscio delle foglie, il ronzio delle api, lettura dedicate alla bellezza degli alberi.Dal 15 al 23 settembre Milano si prepara a vivere una settimana all'insegna della sostenibilità e della natura e UpTown si conferma protagonista della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: uptown - green
UpTown Green Week 2025 tra arte, scienza, letteratura e biodiversità urbana - https://milanoevents.it/?p=114762 - X Vai su X
Dal 15 al 23 settembre UpTown si conferma protagonista della Milano Green Week 2025 per il nono anno consecutivo con un programma che abbraccia arte, scienza, letteratura e biodiversità urbana. Cosa ti aspetta? Ammira le opere monumentali di Federic - facebook.com Vai su Facebook
Un bosco virtuale con gli alberi di Federica Galli per la Milano Green Week - Quindici grandi teleri, accompagnati da commenti interattivi, riproducono alcune delle acqueforti dell'artista antesignana riguardo alle ... Segnala tgcom24.mediaset.it
Milano Green Week 2025, un programma di 200 eventi per parlare di ambiente, alberi e sostenibilità - Da giovedì 18 a domenica 21 settembre 2025 torna la Milano Green Week, la manifestazione che, con oltre 200 eventi diffusi in città e aperti alla cittadinanza, racconta l'impegno d ... Si legge su mentelocale.it